Am Samstagabend war es endlich so weit – die Zuschauer durften endlich ihren Dschungelkönig oder ihre Dschungelkönigin wählen. Bis ins Finale haben es Danni Büchner (41), Sven Ottke und Prince Damien (29) geschafft. Doch welcher Promi kann Titel und Gewinn von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen? Für Danni hat es leider nicht gereicht – sie muss als Drittplatzierte das Dschungelcamp verlassen!

Hat die heutige verkackte Dschungelprüfung ihr den Rest gegeben? Immerhin holte die 41-Jährige gerade einmal einen mickrigen Stern. Auch hielt sich Danni in den vergangenen Tagen nicht mit Lästereien zurück – so packte die Familienmutter erst gestern ziemlich fies aus Prince Damiens Privatleben aus. Über ihren Auszug war die letzte Frau im Camp aber nicht sonderlich traurig: Betonte sie doch immer wieder, dass sie auch so schon stolz auf sich sei. "Ich freu mich trotzdem sehr und jetzt freu ich mich, gleich meine Kinder anzurufen", lauteten ihre ersten Worte.

Bereits gestern mussten zwei Stars die Reise ins Hotel Versace antreten. Raúl Richter (32) und Markus Reinecke (51) schafften es in der 14. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auf den fünften bzw. vierten Platz. Seid ihr überrascht, dass Sven/Danni nur dritter geworden ist? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW

TVNOW Daniela Büchner an Tag 15 im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW Elena Miras, Danni Büchner und Markus Reinecke

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Die Dschungelcamp-Kandidaten an Tag 15

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de