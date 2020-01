Diese drei Stars sichern sich einen Platz im Dschungelcamp-Finale! Tag 15 im australischen Busch neigt sich dem Ende – und es ist allerhand passiert: Nach einer erfolgreichen Prüfung, bei der alle fünf Camper zusammen alle Sterne einsammeln konnten, ging es wieder in die Entscheidungsrunde: Da nur drei Promis in die letzte Runde ziehen können, mussten dieses Mal zwei Kandidaten ihre Sachen packen: Es traf Raúl Richter (32) und Markus Reinecke (51).

Raúl und Markus müssen ihren Platz am Lagerfeuer kurz vor dem Finale räumen. Damit sind Prince Damien (29), Danni Büchner (41) und Sven Ottke morgen im großen Finale dabei und noch einen Schritt näher an der heiß begehrten Krone. Nach der Verkündung bricht Danni vor Freude in Tränen aus und auch die anderen beiden Finalisten freuen sich sichtlich auf den Entscheidungskampf.

Damit lagen die Promiflash-Leser gar nicht so verkehrt: Sie hatten Prince Damien in einer Umfrage mit Abstand die meisten Votes gegeben. Markus und Sven lagen hingegen auf dem letzten und vorletzten Platz. Doch hättet ihr am Ende mit diesen drei Finalisten gerechnet? Stimmt ab!

Prince Damien im Dschungelcamp

Danni Büchner und Prince Damien in der Prüfung "Jungle Unchained"

Sven Ottke, Dschungelcamp-Kandidat 2020

