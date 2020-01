Schweißt DSDS die Kandidaten zusammen? Seit 2002 suchen Poptitan Dieter Bohlen (65) und wechselnde Jury-Kollegen neue Gesangstalente, momentan wird bereits die 17. Staffel des Formats ausgestrahlt. Auch Mike Leon Grosch (43) war einer der Nachwuchssänger, die in der Castingshow ihr Glück versuchten. 2006 schaffte er es auf den zweiten Platz, nun verrät er Promiflash: Die Teilnehmer halten selbst nach so vielen Jahren noch fest zusammen!

Mittlerweile ist Mike als Hochzeitssänger erfolgreich und hat darüber hinaus eine Single mit dem Titel "Wunderschön" auf den Markt gebracht. Dass RTL und andere DSDS-Stars wie Alexander Klaws (36) seinen Song im Netz geteilt haben, mache ihn superglücklich: "Die haben alle Lust, das Projekt zu unterstützen, was ich ganz toll finde.” Unter den Ex-Kandidaten gehe es zu wie in einem "stillen Bündnis". "Ich bekomme aber auch viel zurück, weil ich sie über die Jahre viel unterstützt habe", betont er im Promiflash-Interview.

Im Gegensatz zu früher sei er heute nicht mehr so verbissen, mit seiner Musik erfolgreich zu sein. Es mache ihn glücklich, auf Hochzeiten aufzutreten. Dass er jetzt auch für seinen Song so positive Rückmeldungen bekommt, sei allerdings das i-Tüpfelchen: "Das fühlt sich gerade wie ein gutes Leben an, als müsste es gerade alles so sein."

Getty Images Mike Leon Grosch bei DSDS 2006

Instagram / mikeleongrosch Mike Leon Grosch, Januar 2020

ActionPress Mike Leon Grosch, November 2017

