Läuten hier etwa doch bald die Hochzeitsglocken? Vor einem Jahr hat Sienna Miller (38) ihr Herz an ihren neuen Freund Lucas Zwirner verschenkt. Mit dem 28-jährigen Sohn des renommierten deutsch-US-amerikanischen Kunsthändlers David Zwirner geht sie seitdem super glücklich durchs Leben. Ihre Liebe zeigen die zwei allerdings eher selten in der Öffentlichkeit. Doch nun verdichten sich die Spekulationen, dass die Schauspielerin bald vor den Traualtar treten könnte: Sienna wurde mit einem verdächtigen Klunker gesichtet!

Am Freitag war die 38-Jährige zu Gast im Variety Studio, das auf dem Sundance Film Festival in Park City, Utah, vorgestellt wurde. Ihr ziemlich lässiges Outfit lenkte dabei aber nicht von einem ordentlich funkelnden Schmuckstück ab. An Siennas linkem Ringfinger steckte ein großer Ring – etwa ein Verlobungsring? Der Sprecher der Schauspielerin wollte sich auf Nachfrage von Daily Mail allerdings nicht zu derartigen Gerüchten äußern.

Wie verliebt die ehemalige Partnerin von Jude Law (47) ist, bewies sie im Frühjahr vergangenen Jahres. Paparazzi erwischten die "American Sniper"-Darstellerin da nämlich beim entspannten Spaziergang mit Lucas in Venedig. Total innig küsste sich das Paar und schlenderte Händchen haltend durch die Straßen.

SplashNews.com Sienna Miller und Lucas Zwirner

Anzeige

Getty Images Sienna Miller bei den 77. Golden Globes in Beverly Hills

Anzeige

ActionPress Sienna Miller und Lucas Zwirner, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de