Sie gönnen sich eine kleine Auszeit! Das vergangene Jahr war für die Schweinsteigers ziemlich aufregend – neben Bastians (35) Verkündung seines Karriere-Aus' begrüßte er zusammen mit Gattin Ana (32) sein zweites Kind auf der Welt. Auch 2020 startete für die beiden voller Action. Doch jetzt genehmigt sich das Turtel-Duo eine wohlverdiente und entspannte Pause: Basti und Ana relaxen aktuell in Spanien!

Via Instagram teilte das Paar einige Schnappschüsse von seinem Trip. So entspannte der 35-Jährige unter anderem vor malerischer Kulisse mit einem Espresso in der Hand. "Zeit für eine Cortado-Pause beim Erkunden von Spanien mit Ana", betitelte er seinen Beitrag. Auch die ehemalige Profi-Tennisspielerin ließ es sich nicht nehmen, ein verschmustes Pärchen-Pic mit ihrer Community zu teilen und schrieb dazu: "Die wunderschönen Sehenswürdigkeiten von Spanien mit Bastian erkunden."

Noch vor knapp zwei Wochen machte das verliebte Paar die Hauptstadt während der Berlin Fashion Week unsicher. Neben einem privaten Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (65) stellte das Ehepaar auch seine gemeinsame Kampagne für das Modelabel Brax vor.

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger im Januar 2020

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic, Januar 2020

Getty Images Ana und Bastian Schweinsteiger im November 2018

