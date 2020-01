Prince Damien (29) ist der neue Dschungelkönig! Der DSDS-Sieger von 2016 konnte es am Samstagabend kaum fassen: Nach einem spannenden Finale wurde er zum Sieger von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! gekürt. Mit seiner liebevollen Art überzeugte der Sänger die Zuschauer, doch hatte er sich den Sieg auch mit seiner Geschicklichkeit in den Prüfungen verdient? So viele Sterne gingen auf Prince Damiens Konto!

Schon beim Einzug ins Camp stellte der "Easy Breezy"-Interpret sein Durchhaltevermögen unter Beweis: In der Auftakt-Prüfung "Wanne Heikel" ergatterte er als einziger Kandidat einen Stern. Auch in der ersten Essens-Challenge schnitt er bestens ab: Ohne mit der Wimper zu zucken, verputzte Prince Damien beim "Dinner for Twelve – die gleiche Kotzedur wie jedes Jahr" den Darm einer Meeräsche in einer Soße aus Urin und Fischaugen. Das brachte ihm fünf Sterne ein.

Nach über einer Woche Pause durfte der 29-Jährige erst am zehnten Tag wieder vor Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) zur Aufgabe "Hör mal, wie behämmert!" antreten. Mit Sonja Kirchberger (55) war er dieses Mal jedoch nicht so erfolgreich: Nur einen Stern schafften die beiden und waren anschließend sichtlich enttäuscht.

Im "Würgstoff-Center" feierte der gebürtige Südafrikaner an Tag zwölf sein strahlendes Comeback: An der Seite von Claudia Norberg (49) wühlte sich Prince Damien durch Abfälle und Gedärme. Das Duo wurde für seine harte Arbeit mit sechs Sternen belohnt. "Ich wusste, dass ich den Richtigen an meiner Seite habe", freute sich die Ex von Michael Wendler (47).

Das Glück hielt jedoch nicht lange an: Nach dem 14. Sonnenaufgang über dem Urwald herrschte wieder Sternen-Flaute. In der Prüfung "Jungle Unchained" wurde der Reptilien-Liebhaber in einen Käfig gesperrt, während Daniela Büchner (41) in einem Haus nach passenden Schlüsseln für sein Gefängnis suchen musste. Die Witwe von Jens Büchner (✝49) fand jedoch keinen – und so kehrten sie ohne Stern zu den Mitcampern zurück.

Im Halbfinale war Teamwork gefragt: Alle verbliebenen Kandidaten traten bei "Creek der Sterne" an. Zum Schluss kamen die fünf auf die volle Punktzahl. Auch im großen Finale wuchs Prince Damien über sich hinaus: Gleich vier Bonus-Rationen heimste er ein, während er beim Spiel "Übung macht den Meister" mit Krabbeltieren und verfaultem Obst übergossen wurde. Insgesamt durfte sich der Lockenkopf also über 19 Sterne inklusive der gemeinsam erspielten Punkte freuen!

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien, Dschungel-König 2020

TVNOW / Stefan Menne Marco Cerullo, Prince Damien und Sonja Kirchberger, Dschungelcamp 2020

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien bei seiner Dschungel-Prüfung "Hör mal, wie behämmert!"

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg und Prince Damien an Tag 12 im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien bei der Dschungelprüfung "Jungle Unchained"

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien im Dschungelcamp



