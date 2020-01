Serkan Yavuz (26) und Carina Spack albern gerne herum – auch auf gegenseitige Kosten. Erst seit wenigen Monaten sind die Bachelor in Paradise-Kandidaten ein Paar. Die Hemmungen scheinen bei den beiden jedoch schnell gefallen zu sein. Im Dezember hat Carina sogar ein Video von ihrem Freund während des Toilettengangs bei Social Media hochgeladen. Ein Problem hat er damit offenbar nicht. Denn: Bevor etwas veröffentlicht wird, sprechen sich die beiden ab.

Im Promiflash-Interview auf der Beauty2Go-Lounge by Juvéderm erzählte Serkan: "Ich glaube, man kennt uns einfach so: Herumalbern macht uns einfach aus. Wenn wir uns jetzt auf einmal verstellen würden und auf Instagram nur das perfekte Paar spielen würden, das würde uns eh keiner abkaufen." Deshalb gehört in Serkans und Carinas Augen wohl auch das Klo-Filmchen auf die Plattform. "Sie fragt mich ja vorher, ob das okay ist und würde nichts hochladen, was für mich unangenehm wäre", äußerte sich der Regensburger zu dem Toilettenvideo.

Auch Serkans Freundin will das Thema locker sehen: "Alle tun immer so auf perfekt. Ich sag mal, jeder geht aufs Klo. Also wir machen alle dasselbe und das kann man ja auch mal zeigen." Dass das Paar es mit der Privatsphäre nicht so eng sieht, hatte es zudem schon mit ihrem Techtelmechtel vor den laufenden Kameras bei "Bachelor in Paradise" bewiesen.

Promiflash Carina Spack und Serkan Yavuz

Anzeige

TVNOW Carina Spack und Serkan Yavuz bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Instagram / serkan__yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de