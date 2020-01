Was für ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen bei Shopping Queen! Die Spezial-Folge des Erfolgsformats stand heute Abend unter einem ganz besonderen Motto: "Hola, ciao, bonsoir – sei mit deinem mediterranen Outfit der Star" lautete die heutige Aufgabe. Das erste Mal in der Geschichte der Show heuerten die vier Kandidatinnen auf einem Kreuzfahrtschiff an und hatten somit die Möglichkeit, in Europas bekanntesten Metropolen zu shoppen. Beraten wurden sie dabei von prominenten Begleitern. Doch wer konnte sich am Ende die Krone sichern?

Verona Pooth (51), Massimo Sinató (39), Evelyn Burdecki (31) und Mirja du Mont (44) haben sich ins Zeug gelegt – doch am Ende konnte Guido Maria Kretschmer (54) nur eine Teilnehmerin zur Queen küren. Und zwar ging der Titel an Kandidatin Simone. Gemeinsam mit Mirja shoppte sie ihren Look passend zum Motto in Barcelona. Und die Frauen erwiesen sich als das perfekte Duo: Am Ende hagelte es nicht nur zahlreiche Punkte von ihren Mitstreiterinnen, selbst Designer Guido zückte schließlich die Zehn. "Weil ich glaube, dass ich nichts kritisieren kann, würde ich ihr vom Herzen die höchste Punktzahl geben, die es bei 'Shopping Queen' gibt", lautete das Urteil des Experten.

Im Anschluss versuchte die Office-Managerin, die vor anderthalb Jahren ihren Mann verloren hat, ihre Gefühle in Worte zu fassen. "Total happy, aufgeregt, voller Freude, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich zittere immer noch am ganzen Körper", erklärte sie und freute sich über ihren Gewinn von 3.000 Euro.

Getty Images Mirja du Mont beim New Faces Award Style 2017

Anzeige

TVNOW / Andreas Fries Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Gesicht

Anzeige

TVNOW / Max Kohr Die Kandidaten von "Shopping Queen auf hoher See"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de