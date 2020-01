Wie steht es wirklich um den Gesundheitszustand von Madonna (61)? Schon im vergangenen Jahr hatte die Queen of Pop für große Sorge bei ihren Fans gesorgt, weil sie mehrere Auftritte ihrer "Madame X"-Tour abgesagt hatte. In einem emotionalen Statement gab die Sängerin anschließend starke Schmerzen als Grund für die Ausfälle an. Nun scheint es, als habe sich die 61-Jährige noch immer nicht erholt. Madonna lässt erneut ein Konzert ausfallen!

Auf Instagram verkündete die US-Amerikanerin am Samstag die schlechten Neuigkeiten: "Es tut mir unendlich leid, dass ich meinen Auftritt am Montag in London absagen muss. Meine Ärzte haben mir für die nächsten Tage Ruhe verordnet!" Ihre Beschwerden hätten sie bereits seit Beginn der Tournee gequält – nun müsse sie auf ihren Körper hören. Die Musik aufgeben wolle Madonna trotzdem nicht: "Ich werde weitermachen, bis ich nicht mehr kann!"

Die Fans, die für die gecancelte Show bereits ein Ticket gekauft haben, sollen ihr Geld zurückbekommen. Die Stil-Ikone versicherte ihren Bewunderern zudem, dass ihr Gig am kommenden Mittwoch wie geplant stattfinden werde. "Es tut mir leid, jemanden zu enttäuschen. Danke für euer Verständnis!", beendete Madonna ihren Post.

Getty Images Madonna, Sängerin

Getty Images Madonna beim Eurovision Song Contest 2019

Getty Images Madonna bei den MTV Video Music Awards 2018

