Emma Roberts (28) war schon immer eine kleine Strahlemaus! 2004 schlüpfte die Schauspielerin in der Serie "Unfabulous" in die Rolle der süßen und singenden Addie Singer und wurde so einem großen Publikum bekannt. Seitdem hat sie schon viele verschiedene Charaktere verkörpert – oftmals aber als liebes Mädchen von nebenan. Die Auswahl der Figuren scheint nicht von ungefähr zu kommen. Denn jetzt teilt Emma ein süßes Throwback-Pic!

Auf Instagram veröffentlichte die 28-Jährige ein Foto, auf dem sie als Kind zusammen mit ihrer jüngeren Halbschwester Grace Nickels zu sehen ist. Auf dem Schnappschuss essen die beiden Geschwister ein Eis. Vor allem Emma sticht mit ihrem breiten und fröhlichen Lächeln aus dem Pic heraus – und scheint sich im Gesicht bis heute kaum verändert zu haben. Bei dem ansteckenden Grinsen scheint es kein Wunder zu sein, dass sie in Filmen gerne in der Rolle der Sauberfrau besetzt wird.

Das niedliche Throwback-Bild postete die American Horror Story-Darstellerin aus gegebenem Anlass: Dem 19. Geburtstag ihrer kleinen Stiefschwester. Dazu schrieb sie: "Ich will nicht wissen, wie das Leben ohne meine Schwester wäre. Ich liebe dich!" Auch Tante Julia Roberts (52) ließ es sich nicht nehmen, ihrer Stiefnichte einen ganz persönlichen Geburtstagsgruß zu hinterlassen.

Getty Images Emma Roberts in Los Angeles im Dezember 2019

Getty Images Emma Roberts bei der Premiere von "Very Ralph" in Beverly Hills

Getty Images Emma Roberts mit ihrer Tante Julia Roberts

