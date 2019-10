Happy Birthday, Julia Roberts (52)! Die Pretty Woman-Darstellerin feierte am gestrigen Montag ihren 52. Geburtstag. Die Blondine gehört nicht nur zu den bekanntesten, sondern auch zu den schönsten Gesichtern in Hollywood. Neben zahlreichen Glückwünschen prominenter Kollegen – wie Jennifer Aniston (50) und Melanie Griffith (62) – gratulierte natürlich auch ihre Familie. Besonders Julias Nichte, die Schauspielerin Emma Roberts (28), schrieb ein paar rührende Worte an die Geburtstagslady.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 28-Jährige pünktlich zum Wiegenfest ihrer Tante ein Foto der beiden. Auf dem Selfie legt Julia ihrer Nichte den Arm um die Schulter – und beide strahlen dabei bis über beide Ohren. Dazu schrieb der American Horror Story-Star: "Happy Birthday, Tante Julia. Du bist die Königin! Ich liebe dich." Ihr Tantchen ließ es sich natürlich nicht nehmen und bedankte sich für die lieben Grüße: "Ich liebe dich über die Maßen", kommentierte sie.

Wie nah sich die beiden stehen, teilen sie regelmäßig auf ihren Social-Media-Profilen. So postete Julia kürzlich ein privates Bild mit der Tochter ihres Bruders beim Kartenspielen. Besonders süß dabei: Die beiden scheinen dem Foto nach gerne auf Make-Up zu verzichten und verbringen ihre Familienzeit lieber im kuscheligen Schlabber-Look.

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / emmaroberts Julia Roberts und Emma Roberts

Anzeige

Instagram / emmaroberts Julia Roberts und ihre Nichte Emma Roberts

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de