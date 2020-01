Sie will endlich eine eigene Familie gründen! Demi Lovato (27) hat ziemlich harte Jahre hinter sich. Die Sängerin starb 2018 beinahe an einer Überdosis – sie wurde allerdings rechtzeitig ins Krankenhaus eingeliefert, was ihr das Leben rettete. Danach zog sie sich zunächst aus der Öffentlichkeit zurück. Vor wenigen Monaten kehrte sie ins Rampenlicht zurück und performte kürzlich bei den Grammys einen emotionalen Song. Nun verriet sie, dass sie sich mittlerweile sogar vorstellen könne, Mutter zu werden!

Im Interview mit Apple Music's Beats 1 offenbarte sie, dass es ihr heute besser ginge und sie sich wünsche, in naher Zukunft eine eigene Familie aufzubauen. "Wenn ich an dieses Jahrzehnt denke, dann möchte ich auf jeden Fall in diesen Jahren meine eigene Familie haben – das wäre echt toll", erzählte sie Zane Lowe. Die Schauspielerin ist also offensichtlich bereit dafür, mit Babybauch durchs Leben zu gehen – und hat sich darüber auch schon einige Gedanken gemacht.

Wenn die 27-Jährige überlege, was sie im Leben glücklich mache, seien das ihre Freunde und ihre Familie. "Ich weiß nicht genau, wie meine eigene Familie dann genau aussieht. Ob ich einen Mann oder eine Frau an meiner Seite sehe", gestand Demi offen im Gespräch. Aber sie sei sich sicher, dass sie es in den nächsten Jahren angehen wolle.

Getty Images Demi Lovato, November 2019, L.A.

Anzeige

Getty Images Demi Lovato, März 2018

Anzeige

Getty Images Demi Lovato, Februar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de