So sehr litt Selena Gomez (27) in ihrer Beziehung mit Justin Bieber (25)! Die Sängerin und der "Yummy"-Interpret führten jahrelang eine On-Off-Beziehung, bis es 2018 zur endgültigen Trennung zwischen dem einstigen Traumpaar kam. In ihren Hits "Look At Her Now" und "Lose You To Love Me" hat Sel für alle hörbar das Liebes-Aus von Justin verarbeitet. In einem Interview offenbarte sie nun, wie schlecht es ihr an der Seite des Kanadiers ging!

Im Gespräch mit dem US-amerikanischen Online-Radiosender NPR sprach die 27-Jährige über ihren Ex und offenbarte: "Ich habe das Gefühl, dass ich [während der Beziehung] ein Opfer bestimmter Misshandlungen war." Auf Nachfrage der Reporterin, ob sie damit emotionalen Missbrauch meine, antwortete Selena: "Ja, und ich denke, ich musste einen Weg finden, das als Erwachsene zu verstehen."

Die "Wolves"-Interpretin sei sich bewusst, dass sie für den Rest ihres Leben über diese Beziehung sprechen werde, doch sie sei stolz darauf, dass sie jetzt stärker als jemals zuvor sei. "Und dass ich einen Weg gefunden habe, es einfach mit so viel Anmut wie möglich durchzustehen", fügte Sel hinzu.

Getty Images Selena Gomez, Januar 2020

Anzeige

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei den American Music Awards 2011

Anzeige

Actionpress/ Juliano/X17online.com Sänger Justin Bieber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de