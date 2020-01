Jana Ina Zarrella (43) hat einen schweren Verlust zu verkraften! Regelmäßig teilt die Moderatorin im Netz Schnappschüsse aus ihrem Alltag, der zwischen Job und Familie pendelt: Egal ob Turtelbilder mit Ehemann Giovanni (41), ein Selfie mit Dackel Tyson oder Einblicke in eines ihrer Shootings – die Beauty hält ihre Community stets auf dem Laufenden. Mit ihrem aktuellen Post versetzt sie ihre Follower jetzt allerdings in große Sorge: Jana Ina hat einen geliebten Menschen verloren!

"Die Liebe bleibt. Die Zeit heilt den Schmerz", teilte Jana Ina via Instagram ihren Anhängern mit. Das dazugehörige Foto zeigt die gebürtige Brasilianerin als Kind auf dem Arm eines Mannes. Vermutlich dürfte es sich dabei um Jana Inas Vater handeln. Details zu dem Post behielt die 43-Jährige jedoch für sich. In ihrer Story erklärte die Love Island-Moderatorin, dass sie sich in der nächsten Zeit eine Pause von den sozialen Netzwerken nehmen wolle und bat ihre Follower dafür um ihr Verständnis.

Bereits am vergangenen Freitag hatte die TV-Bekanntheit einen schlichten Schriftzug mit denselben Worten gepostet. Da sie auf dem Foto mit ihrem Hund zu sehen war, gingen ihre Anhänger im ersten Moment davon aus, dass es sich um einen Schicksalsschlag das Tier betreffend handeln würde. Diese Vermutung entkräftete die Zweifach-Mutter aber.

Getty Images Jana Ina Zarrella mit ihrem Mann Giovanni, September 2019

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella mit ihrem Hund im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de