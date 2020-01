Für die Promi-Damen war es dieses Jahr gar nicht so einfach, auf dem roten Teppich der Grammy Awards zu glänzen, denn ein junger Rapper zog mit seinem Outfit alle Aufmerksamkeit auf sich! Obwohl Hollywood-Größen, wie etwa der deutsche Export Heidi Klum (46), auf XXL-Ausschnitt und dramatische Beinschlitze setzten, stahl ein männliches Nachwuchstalent das Rampenlicht. Dabei handelt es sich um den Country-Shootingstar Lil Nas X.

Der Nachwuchsmusiker, der offen homosexuell lebt, entschied sich an diesem Abend für ein ganz besonderes, modisches Ensemble. Wie es sich für einen echten Country-Musiker gehört, erschien Montero Lamar Hill – wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt – im Cowboy-Look. Doch statt der üblichen Western-Kolorierung war sein Outfit von Kopf bis Fuß in Pink gehalten. Mit diesem mutigen Farb-Statement konnte er sich aller Blicke und Kamera-Auslöser am Red Carpet dieses Abends sicher sein. Die Kleidungsstücke stammen übrigens aus dem hochkarätigen Modehaus Versace.

Doch nicht nur mit seinem knalligen Outfit sorgte der Country-Musiker an diesem Abend für Schlagzeilen – Lil Nas X gehörte auch zu den Abräumern des Abends. So konnte er dieses Jahr in den Kategorien "Beste Pop-Darbietung eines Duos oder einer Gruppe" und "Bestes Musikvideo" die jeweilige Trophäe mit nach Hause nehmen.

Getty Images Lil Nas X bei den Grammy Awards 2020

Getty Images Sänger Lil Nas X mit Freunden

Getty Images Ariana Grande, Lil Nas X und Lizzo bei den Grammy Awards 2020

