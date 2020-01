Es sollte die beeindruckende Rückkehr der Jonas Brothers auf die Grammy-Bühne werden. Erst glänzte das Trio mit seinem Charme auf dem roten Teppich. Dann stand die erste Performance bei der Preisverleihung seit 2009 an und sollte den Abend krönen. Allerdings wurde die Bühnenpräsenz von Nick Jonas' (27) Lächeln in den Schatten gestellt: Der Sänger hatte etwas Dunkles deutlich sichtbar zwischen den Zähnen hängen, das wie Spinat aussah.

Bei der Preisverleihung sang die Gebrüder-Truppe ein Mash-up aus ihren Songs "Five more Minutes" und "What a man gotta do". Dabei stand Nick plötzlich ungewollt im Mittelpunkt, denn bei Nahaufnahmen der Kameras fiel sofort ein kleines Missgeschick auf: "Ist das Nick Jonas auf der #GRAMMYs Bühne mit Spinat oder so zwischen den Zähnen?", schrieb ein Zuschauer bei Twitter. Dazu postete er ein Beweisfoto, auf dem der Sänger tatsächlich mit einem winzigen Essensrest am Zahn zu sehen ist. Daraufhin entbrannte auf der Social-Media-Plattform ein regelrechter Orkan an Mutmaßungen, was da genau in seinen Beißerchen hängen könnte und woher es kommt. Besonders die Frage, wie seine Brüder ihn so auf die Bühne lassen konnten, schien viele Fans zu beschäftigen.

Die Diskussion auf Twitter erlangte schließlich sogar auch die Aufmerksamkeit des "Sucker"-Interpreten. Der antwortete auf die Spekulationen mit einem eigenen Tweet – und das sehr humvorvoll: "Jetzt wisst ihr wenigsten alle, dass ich mein Gemüse aufesse", scherzte das jüngste Mitglied der Band.

Getty Images Nick Jonas bei einem Konzert im Madison Square Garden im August 2019

Getty Images Die Jonas Brother bei den Grammys in LA im Januar 2020

ActionPress Kevin, Nick und Joe Jonas bei den Grammys in LA im Januar 2020

