Postnatale Beschwerden bei Schauspielerin Nina Noel (31)! Die ehemalige Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin ist 2019 zum ersten Mal Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Freund, dem Profisportler Tony, begrüßte die TV-Bekanntheit Söhnchen Lyano Lyon Weiß. Seitdem ist der Kleine der ganze Stolz im Leben des VIP-Paares, das aktuell in Braunschweig lebt. Doch die Schwangerschaft hat bei Nina Spuren hinterlassen, wie sie nun verriet.

In einem ehrlichen Instagram-Bildbeitrag wandte sich Nina nun an ihre Follower. Sie leidet nach der Geburt von Lyano an schlimmem Haarausfall. "Ich dachte die ganze Zeit, dass ich verschont bleibe – hahaha Wunschvorstellung! Vor einer Woche ging es ganz plötzlich los... Geheimratsecke ist da", schrieb die brünette Beauty in dem Posting. Auf dem zugehörigen Foto sieht man sie zusammen mit ihrem Nachwuchs. Die Influencerin hofft, dass ihre Online-Gemeinschaft einige brauchbare Tipps zu diesem Thema auf Lager hat.

Der postnatale Haarausfall kann mit den Hormonen zusammenhängen, die vor allem während der Schwangerschaft verrückt spielen, wie lunamum.de berichtet. Laut dem Magazin wird die Gesundheit der Haare von den männlichen und weiblichen Geschlechts- sowie den Schilddrüsenhormonen beeinflusst. Eine weitere Ursache könnte aber auch ein akuter Eisenmangel sein.

Instagram / ninanoel Schauspielerin Nina Noel mit Söhnchen Lyano

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Baby Lyano

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn Lyano

