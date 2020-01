Großer Final-Tag im Dschungelcamp! Am vergangenen Freitag kämpften Daniela Büchner (41), Sven Ottke, Raúl Richter (32), Prince Damien (29) und Markus Reinecke (51) um den Einzug ins Finale. Der GZSZ-Star und der Trödel-Liebhaber mussten am Ende ihre Pritschen räumen und das Camp verlassen – Raúl und Markus konnten nicht genügend Zuschauer von sich überzeugen, für sie anzurufen. Welcher der drei verbliebenen Stars hat jetzt die größte Chance auf die Krone?

Danni Büchner

Von Anfang an eckte der Goodbye Deutschland-Star nicht nur bei seinen Mitstreitern, sondern auch bei dem TV-Publikum an. Mit ihren ständigen Meckereien und Stimmungsschwankungen machte sie sich nicht gerade Freunde. Trotzdem hat die Mallorca-Auswanderin mit knapp 189.000 Followern auf Social Media die größte Reichweite der drei Finalisten. Werden die Fans auch jetzt hinter ihr stehen und sich die Finger für sie wund wählen?

Prince Damien

Seit Elena Miras (27) das Camp verlassen musste, gewann der ehemalige DSDS-Kandidat immer mehr an Sympathie-Punkten und vor allem die Promiflash-Leser sind sich sicher: Prince schnapp sich den Thron. Der Sänger brachte seit dem ersten Tage gute Laune und Enthusiasmus mit in die Freiluft-WG. In den Dschungelprüfungen hatte der Musiker immer vollen Einsatz gezeigt und auch bei Lästereien hielt sich Prince während der Show im Hintergrund. Gönnen die Zuschauer ihm nach wie vor den Sieg?

Sven Ottke

Der ehemalige Boxer lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen und hält sich aus Streitigkeiten unter den Campern meistens raus. Vor allem weil der Sportler seinen Gewinn am Ende spenden möchte, sehen ihn viele als Favoriten. Neben Promis wie Melanie Müller (31) und Box-Kollegin Regina Halmich (43), wünscht sich auch Ex-Camperin Anastasiya Avilova (31) Sven auf dem Thron. Ob das TV-Publikum das genauso sieht?

