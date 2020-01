Lena Gercke (31) gibt ein modisches Schwanger-Update! Vor wenigen Wochen überraschte die erste GNTM-Gewinnerin mit süßen Baby-News: Zusammen mit ihrem Freund Dustin Schöne erwartet sie den ersten Nachwuchs. Schon zum Zeitpunkt der Verkündung hatte sich bei dem Model ein kleines Bäuchlein abgezeichnet. Doch auch wenn Lenas Baby-Kugel immer runder wird, setzt sie noch nicht auf Umstandsmode. Sie passt weiterhin in ihre alten Klamotten.

"Ich zwänge meine neuen Kurven in alte Kleider", titelt das Model in seiner Instagram-Story und postet dazu ein Bild von sich in einem engen, knielangen Dress. Auch wenn die Wölbung nicht mehr zu übersehen ist, gibt die 31-Jährige in dem Outfit eine tolle Figur ab. Lena selbst findet den Alltag einer Bald-Mama gerade aber offenbar ziemlich anstrengend und meint deshalb, in Sachen Beauty etwas nachhelfen zu müssen. "Zu müde, um Bilder ohne Filter zu posten", schreibt sie mit leicht ironischem Unterton zu einem weiteren Foto.

Ob sich die The Voice-Moderatorin wohl schon bald um richtige Schwangerschaftsmode kümmern muss? Das hatten einige von Lenas Promi-Kolleginnen in der Vergangenheit als ziemlich knifflig empfunden. GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi (31) und Ex-Bachelorette Anna Hofbauer (31) betonten beispielsweise, wie schwer es sei, moderne Umstandskleidung zu finden. "Es gibt die Mini-Abteilung bei den Modeketten und in den Modehäusern, aber das ist jetzt nicht so, wo man als modebewusste Frau sagt 'Wow'", meinte Anna vor einigen Monaten im Promiflash-Interview.

Instagram / lenagercke Lena Gercke in einem alten Kleid

Anzeige

Instagram / lenagercke Model Lena Gercke

Anzeige

Instagram / chriss_cross, Promiflash Collage: Chryssanthi Kavazi und Anna Hofbauer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de