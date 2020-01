Im August vergangenen Jahres wurde Blake Lively (32) erneut Mama. Nach ihren Kindern Inez und James (5) konnte die Schauspielerin zusammen mit Ehemann Ryan Reynolds (43) ihren dritten Spross auf der Welt begrüßen. Über seinen Nachwuchs hält sich das Hollywood-Traumpaar jedoch weitgehend bedeckt. In einem Interview gab die Schönheit jetzt trotzdem ziemlich private Details aus ihrem Leben als Dreifach-Mama preis: Blake plauderte offen über ihre "vielen" Kids!

Am Dienstag war die Schauspielerin zu Gast in der TV-Show Good Morning America und sprach darin ganz offen über ihren Alltag mit drei Kindern. Auf die Frage, was sich bei ihr seit dem dritten Nachwuchs verändert habe, platzte es aus der 32-Jährigen heraus und sie meinte lachend: "Es ist, als wäre man von zwei auf 3.000 Kinder gekommen. Wir haben echt viele Kinder. Es ist wirklich verrückt – wir sind zahlenmäßig unterlegen, das ist viel."

Blake findet es immer wieder überraschend, dass manche Menschen den Unterschied zwischen zwei und drei Kindern nicht nachvollziehen können. "Die Leute sagen immer, dass es egal sei, ob man nun zwei oder drei Kinder hat und dass es dann genauso einfach ist. Aber diese Leute haben mit Sicherheit keine drei Kinder. Es ist verrückt", erzählte sie schmunzelnd.

Twitter / VancityReynolds Blake Lively und Ryan Reynolds mit ihrem Baby

Getty Images / MARK RALSTON Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern am Hollywood Walk of Fame

SplashNews.com Blake Lively, Schauspielerin

