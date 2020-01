Steht Enrique Iglesias (44) und seiner langjährigen Partnerin Anna Kournikova (38) bald erneuter Kindersegen ins Haus? Für die beiden Turteltauben ging am 16. Dezember 2017 ein großer Wunsch in Erfüllung: der Musiker und die blonde Schönheit wurden zum ersten Mal Eltern, und das gleich im Doppelpack! Ihre Zwillinge Lucy und Nicholas sind seitdem der ganze Stolz der beiden. Doch könnten sich die mittlerweile zweijährigen Knirpse vielleicht schon bald über ein Geschwisterchen freuen? Paparazzi-Aufnahmen von Anna geben aktuell Grund zur Spekulation!

Auf akutellen Fotos, die dem spanischen Magazin Hola! vorliegen, befindet sich die Schönheit auf einer Jacht mit ihrem Enrique. Dabei trägt die Zweifach-Mama eine weite, dunkelblaue Sportjacke, unter der sich eine kleine Wölbung abzeichnet – ob das vielleicht ein kleiner Schwangerschaftsbauch sein könnte? Auf Aufnahmen von vor einem Monat trug die 38-Jährige ebenfalls dieselbe weite Weste und auch schon damals war ein Mini-Bäuchlein zu erkennen. Zu den Spekulationen, ob Anna wirklich wieder erneuten Nachwuchs erwartet, schweigen sie und ihr Schatz bislang.

Ob die gebürtige Russin ihr mögliches Nachwuchsglück erst mal privat genießen will? Auf Instagram und Co. hält sich die ehemalige Tennis-Spielerin seit Monaten mit Fotos von sich und Storys zu ihrem Leben zurück. In ihrem letzten Video Anfang Januar zeigt sie lediglich ihre zwei Knirpse.

MEGA Anna Kournikova im Dezember 2019 in Miami

Juan Garces / Splash News Anna Kournikova und Enrique Iglesias 2010 in Miami

Instagram / annakournikova Anna Kournikovas Kinder

