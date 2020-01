Sind zwei Herzen eines zu viel? Michael Wendler (47) hat erst vor Kurzem von seiner Laura (19) ein Luxusauto geschenkt bekommen. In dem Video, das seine Traumfrau bei der Überraschung gefilmt hat, ist aufmerksamen Fans ein Detail ins Auge gefallen. Sie haben bemerkt, dass die 19-Jährige und Wendlers Ex-Frau Claudia (49) eine ganz ähnliche Kette tragen. Hat der Schlagerstar etwa zweimal das gleiche Schmuckstück verschenkt?

Die Follower auf Instagram fingen sofort an zu spekulieren, ob der "Sie liebt den DJ"-Interpret sein Herz doppelt verschenkt hat. Der Sänger meldete sich aber prompt zu Wort und verneinte die Anschuldigungen. "Mein Herz und ein Herz als Schmuckstück habe ich nur einmal an meine große Liebe Laura verschenkt", schreibt er auf seinem Social-Media-Profil. Auch seine Ex-Frau wurde bereits zu ihrer Kette befragt. In einem Interview mit RTL bestätigte die Dschungel-Rückkehrerin: "Nein, die sind unabhängig. Meine habe ich schon ganz lange im Schrank liegen." Sie stellte klar, dass sie ihre funkelnde Kette selber gekauft habe.

Über den peinlichen Zufall sagte Claudia außerdem: "Er kann ihr Herzketten kaufen und es ist halt so. Wir gehen getrennte Wege." Sie sei davon überzeugt, dass sie vor allem durch ihre Zeit im Busch mehr zu sich gefunden habe und nun endgültig mit ihrem Verflossenen abgeschlossen habe.

Instagram / lauramuellerofficial; Instagram /claudia_norberg_wendler Collage: Laura Müller und Claudia Norberg

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2019

Anzeige

ActionPress Claudia Norberg im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de