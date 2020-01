Herzogin Kate (38) hat einfach ein großes Herz für Kinder! Die Frau von Prinz William (37) ist selbst bereits dreifache Mutter – ihre älteren Kinder Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) gehen schon zur Schule, der kleine Prinz Louis (1) lernt gerade immer neue Wörter. Kate gibt ihr Bestes, damit es ihren Sprösslingen an nichts fehlt und sie stets optimal gefördert werden. Doch die Royale-Schönheit unterstützt auch zahlreiche Charity-Organisationen, mit denen britische Kinder in Gesundheitsfragen, der Ausbildung und Erziehung gefördert werden. Mit welchem intensiven, persönlichen Engagement die 38-Jährige bei öffentlichen Terminen mit den Kleinsten umgeht, zeigen neue Schnappschüsse.

Am Dienstag traf die Schwägerin von Herzogin Meghan (38) auf einige Knirpse des Kindergartens in Stockwell. Der Besuch fand im Rahmen der Early Years Foundation statt, einer Stiftung, die sich in England für hochwertige Kinderbetreuung einsetzt. Gemeinsam frühstückte Kate mit den Kleinen an den niedrigen Kindertischen. Und dabei hatte sie sichtlich viel Spaß: Gut gelaunt und fröhlich verteilte die Herzogin High Fives an zwei Mädchen – und lachte dabei laut und ausgelassen mit den Kids. Die Frau des britischen Thronfolgers William machte aber nicht nur Quatsch mit den Kleinen: Sie erklärte ihren auch eindrucksvoll einige Dinge aus der Tierwelt.

Ob Kate ihre Eindrücke aus der Kita vielleicht auch nutzt, um sie in ihre eigene Erziehung einfließen zu lassen? Die Herzogin ist dafür bekannt, stets darum bemüht zu sein, ihre eigenen Kinder so normal wie möglich aufzuziehen: "Kate wollte immer, dass ihre Kinder in der realen Welt leben. Sie möchte, dass sie mit den gleichen Erfahrungen aufwachsen, wie andere Kinder auch", so ein Insider gegenüber The Sun.

Getty Images Herzogin Kate in London im Januar 2020

Getty Images Herzogin Kate in einem Kindergarten in Stockwell

Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

