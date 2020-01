So zackig lief die Geburt von Kylie Jenners (22) erster Tochter ab! Am 1. Februar 2018 hat die Reality-TV-Beauty die kleine Stormi Webster (1) zur Welt gebracht. In einem emotionalen Video hatte die Unternehmerin damals die Schwangerschaft und teils auch die Niederkunft dokumentiert. Pünktlich zum zweiten Geburtstag ihrer Kleinen gab die 22-Jährige nun weitere Details über die Entbindung preis – und verriet, wie schnell das Ganze über die Bühne gegangen ist!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Brünette offen die Fragen ihrer Fans bezüglich der Ankunft ihrer Tochter – und die kam nach neun Monaten dann doch recht plötzlich: "Ich hatte eine Geburtseinleitung. Deswegen dachte ich eigentlich, ich würde sie am 2. Februar bekommen, aber sie kam dann doch noch früher!" Kylie erzählte weiter, dass die Ärzte ihre Fruchtblase zum Platzen gebracht hätten – 45 Minuten später sei Stormi da gewesen: "Es war verrückt!"

Doch die Fans der US-Amerikanerin dürfen sich nicht nur über diese neuen, intimen Informationen freuen: Anlässlich des zweiten Ehrentags der kleinen Stormi bringt Kylie zudem eine gleichnamige Make-up-Kollektion auf den Markt, die ihrem Nachwuchs gewidmet ist. Mit einer üppigen Schmetterlingsparty feierten die Kardashian-Jenners das Kosmetik-Paket bereits gebührend.

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner bei der "Travis Scott: Look Mom I Can Fly"-Premiere

Anzeige

Instagram / kyliejenner Stormi Webster in ihrem Halloween-Kostüm 2018

Anzeige

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de