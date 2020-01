Sind einige Germany's next Topmodel-Kandidatinnen schon vor der Sendung bekannt? Durch die Teilnahme an der beliebten Castingshow können die Nachwuchsmodels für gewöhnlich mit einer größeren Reichweite rechnen. Wegen ihrer Zeit vor der Kamera steigen die Followerzahlen von Heidi Klums (46) "Meedchen" an. Aber wie sieht das eigentlich vor dem Staffelstart aus? Welche Kandidatin hat schon vorab eine große Fanbase? Promiflash wirft einen Blick auf die Accounts!

Die größte Community hat Mareike Lerch. Noch bevor die Sendung überhaupt begonnen hat, interessieren sich über 330.000 Follower für die Tattoo-Liebhaberin. Kein Wunder, immerhin ist die Berlinerin schon als Sängerin der Band Grossraum Indie Fresse bekannt. Keine andere der diesjährigen Teilnehmerinnen hat zum jetzigen Zeitpunkt eine derart große Community. Hinter Mareike auf dem zweiten Platz im Social-Media-Ranking befindet sich Anastasia. Der Berlinerin mit den russischen Wurzeln folgen immerhin schon 12.300 Fans.

Die restlichen Kandidatinnen können auf ihren Profilen zwischen 100 und 5.000 Abonnenten verzeichnen. Julia P. oder Julia F. folgen jeweils etwa 700 Fans, Johanna mehr als 4.000. Wie schnell und wie hoch diese Zahlen im Laufe der Staffel steigen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch, GNTM-Kandidatin 2020

Instagram / nasty.bory GNTM-Kandidatin Anastasia

Instagram / johannna_official Johanna, zukünftiges TV-Gesicht

