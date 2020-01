Seit einigen Wochen geht es in der britischen Royal Family drunter und drüber: Neben dem anhaltenden Sex-Skandal um Prinz Andrew (59) sorgt auch der Monarchie-Rücktritt von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) noch immer für riesige Schlagzeilen. Wegen des sogenannten "Megxits" stehen im Königshaus nun einige große Veränderungen an. Nun wurde bekannt, dass auch Prinz William (37) nach dem Rückzug seines Bruders einen neuen Job übernehmen muss!

Wie Hello! berichtet, hat Queen Elizabeth II. (93) ihren Enkel zum Lord High Commissioner der Generalvesammlung der Kirche von Schottland ernannt. Der Zweite der Thronfolge soll nun als Vertreter der Krone in der Kirche von Schottland, unter anderem bei der Generalversammlung im Mai, auftreten. Zudem muss der dreifache Vater in diesem Zuge wohltätige Engagements und zeremonielle Aufgaben, wie Eröffnungsreden, übernehmen. Diesen Job bestritten vor William bereits Prinzessin Anne (69) und Richard Scott, Herzog von Buccleuch.

Der neue Posten des 38-Jährigen kommt recht pünktlich zu einem großen Tag in der Geschichte Großbritanniens: In der Nacht von Freitag auf Samstag verlässt der Inselstaat die Europäische Union. Der 31. Januar wird somit als Brexit Day in die Historie des Landes eingehen.

