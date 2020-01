GZSZ begrüßt einen Neuzugang: Ronja Herberich gehört ab sofort zum Cast der RTL-Daily und übernimmt die Rolle der Merle Kramer. Letztere ist die Tochter von Serien-Charakter Erik (gespielt von Patrick Heinrich, 34) – allerdings wusste der bis jetzt nicht, dass er ein Kind hat. Doch dann bekommt er Post vom Jugendamt und sein bisheriges Leben wird komplett auf den Kopf gestellt. Die Fans dürfen also gespannt sein, wie sich die Dinge zwischen Erik und seiner Tochter entwickeln! Wie die Schauspielerin Ronja zu ihrer Serien-Figur steht, hat sie schon jetzt verraten.

Die 23-jährige Ronja gab in einem RTL-Interview schon einen kurzen Vorab-Einblick, was sie von ihrem gerade mal 16-jährigen Soap-Charakter hält: "Bis jetzt finde ich sehr bewundernswert, wie zielstrebig und wie genau Merle weiß, was sie will – und das in ihrem Alter." So musste Merle sehr früh erwachsen werden, da sie bereits in jungen Jahren auf sich alleine gestellt gewesen sei. Ein Punkt, in welchem sich die GZSZ-Schauspielerin von ihrer Rolle deutlich unterscheidet: "Ich hingegen hatte und habe eine Familie, die immer für mich da war und mich noch heute sehr in allem unterstützt."

Dennoch kann Ronja auch einige Parallelen zwischen ihr und dem Mädchen ziehen. "Merle ist, genauso wie ich, sehr ehrgeizig in dem, was sie tut und weiß, was sie will", erklärte sie. Außerdem würden die beiden die Begeisterung für Musik und Literatur teilen.

TVNOW / Sebastian Geyer Patrick Heinrich, Schauspieler

TVNOW-Rolf Baumgartner Ronja Herberich, Schauspielerin

Mediengruppe RTL Ronja Herberich, GZSZ-Darstellerin

