Eva Longoria (44) genießt ihr Mama-Dasein in vollen Zügen! Im Juni 2018 wurde die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann José Antonio Bastón (51) hieß sie ihren Sohn Santiago (1) mit offenen Armen auf der Welt willkommen. Die Desperate Housewives-Darstellerin geht in ihrer Rolle als Mutter voll und ganz auf: Aktuelle Paparazzi-Schnappschüsse zeigen das Mama-Sohn-Gespann freudestrahlend und ausgeglichen auf dem Spielplatz!

Am Donnerstag machte sich die 44-Jährige eine schöne Zeit mit dem Einjährigen und hatte dabei sichtlich Spaß. Auf einer Zweier-Schaukel hatte sie ihren Sohnemann in einen Kindersitz vor sich gesetzt und holte ordentlich Schwung. Dabei lachte die hübsche Brünette ihren Spross an – und dem schien die Aktion zu gefallen: Er kam aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus.

Für den Spielplatz-Ausflug waren die zwei sportlich und leger gekleidet. Santiago war ganz lässig in Jogginghose und Sneaker unterwegs. Und auch seine berühmte Mama hatte sich für ein bequemes Outfit entschieden: Eva kombinierte eine schwarze enge Leggings mit schwarzen Sneakern und einem Hoodie. Mit einer coolen schwarzen Sonnenbrille rundete sie ihren Look ab.

MEGA Eva Longoria, Januar 2020

MEGA Santiago Bastón und Eva Longoria, Januar 2020

MEGA Eva Longoria und Santiago, Januar 2020

