Lyssa Chapman macht aktuell eine schwere Zeit durch! Im vergangenen Jahr verlor Duane Chapmans (66) Tochter ihre Stiefmutter Beth (✝51) an Kehlkopfkrebs. Nur wenige Monate nach dem Tod seiner Frau kam der Kopfgeldjäger mit deren bester Freundin Moon Angell zusammen – und machte ihr gegen Lyssas Willen im TV einen Heiratsantrag! Doch als ob das noch nicht reicht, wurde die 32-Jährige nun auch noch festgenommen!

Wie ein Insider TMZ verraten haben soll, wurde die Unternehmerin am Donnerstagabend in Honolulu verhaftet. Als Grund für ihre Festnahme wurde Belästigung genannt und offenbar wollte sich Lyssa von den Polizisten nichts sagen lassen: Sie soll sich heftig gewehrt haben! Lange musste sie dann aber nicht hinter Gittern sitzen: Sie soll inzwischen bereits auf Kaution freigelassen worden sein.

Ob Duanes Beziehung zu Moon Angell Lyssa aktuell so wütend macht? Sie erkannte die Verlobung der beiden nicht nur nicht an – sondern rechnete auch Anfang Januar knallhart mit der neuen Flamme ihres Vaters ab: "Was tust du, wenn jemand, der deine Familie durch die Beziehung mit deinem Bruder kennengelernt hat, deinen Vater zu daten versucht, nachdem deine Stiefmutter gestorben ist?", schrieb sie auf Twitter.

Instagram / mslyssac Lyssa Chapman im Januar 2020

Instagram / mslyssac Beth Chapman

Instagram / mslyssac Duane und Lyssa Chapman im April 2017

