Schwebt Sarah Lombardi (27) wieder auf der Liebes-Wolke? Knapp einen Monat nach der Bekanntgabe der Trennung von ihrem damaligen Freund Roberto soll die Sängerin neu verliebt sein – und zwar in Julian Büscher! Mit ihm soll sie sogar schon in den Urlaub geflogen sein und sie wurden angeblich zusammen in Köln erwischt. Aber wer ist der Typ, der Sarah den Kopf verdreht haben soll?

Die wichtigsten Eckdaten: Julian ist 26 Jahre alt, kommt aus Soest und ist Fußballer. Seine Kicker-Karriere begann er im Verein DJK Adler Buldern, wo er bis zur D-Jugend spielte. Ab 2008 kickte er für den VfL-Bochum und für Preußen Münster. Er war auch zwischenzeitlich in den USA tätig: Dort stand er unter anderem für LA Galaxy II und D.C. United auf dem Platz. Aktuell ist der Mittelfeldspieler im Kader des kanadischen Vereins Cavalry FC. Bedeutet: Falls Julian und Sarah ein Paar sind, muss sich die 27-Jährige wieder auf eine Fernbeziehung einstellen.

Das war schon bei Sarah und ihrem Ex der Fall. Während Sarah in Köln wohnt, lebt ihr Verflossener Roberto in Berlin. Nun würden aber statt 600 glatt 7.000 Kilometer zwischen ihr und ihrem Partner liegen.

Instagram / julbue Julian Büscher, Juni 2019

Getty Images / Andreas Rentz Sarah Lombardi bei den ECHO Awards 2018

Instagram / julbue Julian Büscher, Fußballer

