Endlich ist die Scheidung zwischen Miley Cyrus (27) und Liam Hemsworth (30) bestätigt! Nach rund acht Monaten Ehe gaben die Sängerin und der Schauspieler im August vergangenen Jahres ihre Trennung bekannt. Unüberbrückbare Differenzen hätten ihr Zusammenleben scheitern lassen. Am Dienstag wurden die Scheidungspapiere schließlich von einem Richter genehmigt. Doch wie geht es der Musikerin als frisch geschiedene Frau? Auf aktuellen Fotos ist die Beauty jetzt erstmals nach Ende des Prozesses zu sehen – und darauf wirkt sie richtig zufrieden!

Die Paparazzi-Aufnahmen zeigen die "Wrecking Ball"-Interpretin, wie sie im kalifornischen Los Feliz ihr Auto verlässt, um Besorgungen zu machen. Komplett in Schwarz gekleidet und mit Leopardenprint-High-Heels blickt die Blondine darauf mit einem Lächeln in die Kamera. Ihr Gesichtsausdruck wirkt entspannt und glücklich. Fast scheint es, als wäre der Musikerin nach dem endgültigen Termin vor Gericht eine schwere Last von den Schultern gefallen.

Ein letzter Schritt muss allerdings noch gemacht werden: Wie TMZ berichtete, soll das Duo noch nicht den offiziellen Geschieden-Status besitzen. Dies werde der Richter erst am 22. Februar bestätigen. Bis dahin werden die beiden ehemaligen Eheleute wohl die Zweisamkeit mit ihren neuen Partnern Cody Simpson (23) und Gabriella Brooks genießen.

MEGA Miley Cyrus im Januar 2020

MEGA Miley Cyrus im Januar 2020

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Januar 2019

