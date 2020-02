Was für ein modisches Dream-Team! Im vergangenen Jahr überraschte Jude Law (47) seine Fans mit süßen Liebes-News. Heimlich heiratete der Schauspieler im Mai seine langjährige Freundin Phillipa Coan. Was ihr Privatleben angeht, halten sich die beiden jedoch zumeist bedeckt. Umso mehr freuen sich die Fans über die raren Turtel-Aufnahmen des Paares. Jetzt wurden die beiden bei einer Shopping-Tour gesichtet. Dabei schützten sie sich mega-stylisch gegen New Yorks Kälte.

Paparazzi-Fotos zeigen den 47-Jährigen und seine Frau bei einem Bummel durch die Straßen der US-Metropole. Während Phillipa in einer schwarzen Lederjacke mit Fellkragen unterwegs war, hatte sich der "Liebe braucht keine Ferien"-Darsteller in einen langen, hellen Kuschel-Mantel gehüllt. Mit dicken Schals und das Gesicht hinter dunklen Sonnenbrillen versteckt, spazierten sie plaudernd nebeneinander her und besuchten einen Designer-Laden im Stadtteil Soho. Die Blondine trug außerdem warme Ohrenschützer.

Seit mehr als vier Jahren sind der Film-Star und seine Partnerin zusammen. Davor war Jude sechs Jahre lang mit Schauspielkollegin Sadie Frost (54) verheiratet. Aus der Ehe stammen eine Tochter und zwei Söhne. Der Phantastische Tierwesen-Star hat zudem zwei weitere Töchter mit zwei verschiedenen Frauen. Trotz einiger Schwangerschafts-Gerüchte in der Vergangenheit haben Phillipa und er bisher keine gemeinsamen Kinder.

Backgrid/ ActionPress Phillipa Coan und Jude Law in New York

Backgrid/ ActionPress Jude Law und Phillipa Coan 2020

Getty Images Rafferty und Jude Law im April 2016

Wusstet ihr, dass Jude Law und Phillipa schon so lange zusammen sind? 56 Stimmen 15 Ja, klar! 41 Nein, so lange kommt es mir noch gar nicht vor...



