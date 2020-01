Drei Körbe für den Koch! Am heutigen Freitag startet das neue Live-Format "Alles auf Freundschaft – die Mälzer und Sasha Show". In der Sendung treten die besten Promi-Freunde Tim Mälzer (49) und Sasha (48) gegen Normalo-beste-Freunde in verschiedenen Challenges an. Klar, dass hierbei nicht nur stumpf durchgezockt wird, sondern auch witzige Anekdoten ans Tageslicht kommen: Tim verriet nun ganz nebenbei, dass er dreimal beim TV-Klassiker Wetten, dass..? ein- und anschließend wieder ausgeladen wurde!

Nach dem ersten Game, bei dem die beiden Teams Songs auf Schallplatten erkennen mussten, die rückwärts gespielt wurden, kamen die Kandidaten und Steffen Hallaschka (48) ein wenig ins Plaudern. Dabei verrieten Tim und Sashas Herausforderer, die Feuerwehrmänner Timo und Boris, dass sie einst bei Thomas Gottschalks (69) Kult-Show wegen einer Wette zu Gast waren. Auch Sasha erinnerte sich, zwei Mal als Star-Gast auf dem Sofa gesessen zu haben. Und Tim? Der gab trocken zu: "Ich war dreimal bei 'Wetten, dass..?' eingeladen – und wurde dreimal wieder ausgeladen."

Den Grund dafür? Den ließ Tim zwar in der aktuellen Sendung offen – verriet aber schon mal einst in einem Interview mit der Morgenpost: "Zwei Mal [stand ich] auch wirklich ganz kurz davor, doch dann hieß es zwei Tage vor der Show wieder: 'Sorry, wir haben doch jemand anderen.'" Beleidigt war er deshalb aber nicht – er nahm es stets mit Humor.

TVNOW / Hendrik Lüders Sasha und Tim Mälzer bei "Alles auf Freundschaft"

TVNOW / Hendrik Lüders Sasha und Tim Mälzer

Getty Images Tim Mälzer beim Deutschen Fernsehpreis 2018

