Shawn Mendes gilt als absoluter Mädchenschwarm! Dafür sorgt neben seinem strahlenden Lächeln auch seine wallende Haarpracht. Ob frisch gestylt auf dem roten Teppich oder wild zerzaust nach einem Workout im Gym – dem Kanadier liegen Heerscharen von jungen Frauen zu Füßen. Doch wie bändigt der Sänger seine Mähne eigentlich beim Sport? Kürzlich aufgetauchte Bilder zeigen, dass der 21-Jährige beim Training anscheinend ein für Männer ungewöhnliches Accessoire trägt!

In einem schwarzen Sport-Outfit wurde Shawn vor einigen Tagen auf dem Weg ins Fitnessstudio in Los Angeles erwischt. Auf den Schnappschüssen fällt auf, dass er seinen Schopf mit einem Haarreif nach hinten gezogen hat. Ob ihn wohl die langen Strähnen im Gesicht beim Schwitzen nerven? Shawn hat neben einem Eiskaffee auch eine Trinkflasche fürs Training in der Hand.

Dass der "Stitches"-Interpret viel für seinen Körper tut, hat er in der Vergangenheit schon oft bewiesen. Während seiner Konzerttour durch Australien sorgte der Sunnyboy wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Fan für Schnappatmung. Während einer kleinen Auszeit vom Tour-Alltag präsentierte Shawn oben ohne am Strand seine Muskeln.

ActionPress Shawn Mendes in Los Angeles im Januar 2020

ActionPress Shawn Mendes in Los Angeles im Januar 2020

Mega Agency Shawn Mendes, November 2019

Was haltet ihr von Haarreifen bei Männern? 507 Stimmen 398 Völlig legitim! 109 Geht für mich gar nicht!



