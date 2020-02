Fiona Erdmann (31) steht zu ihrer Germany's next Topmodel-Teilnahme. Das Model bewarb sich im Alter von 18 Jahren bei der Castingshow und verfehlte im Jahr 2007 nur knapp das Siegertreppchen. Trotzdem wurde das Leben der damaligen Gestaltungstechnischen Assistentin komplett auf den Kopf gestellt. Mittlerweile arbeitet Fiona erfolgreich als Fitness-Influencerin und lebt in Dubai. Abgehoben ist Fiona deshalb aber nicht: Sie weiß genau, wem sie ihren Erfolg zu verdanken hat!

Im Interview mit t-online erinnerte Fiona sich nun an ihre GNTM-Zeit zurück: "Mein Leben hat sich danach total geändert. Ich bin immer noch hier, für mich war das ein tolles Sprungbrett und ich bin dafür auch noch sehr dankbar." Ein großes Thema ist die Modelshow für die 31-Jährige heute aber nicht mehr: "Mittlerweile ist das Ganze für mich so weit weg, es liegen so viele Jahre dazwischen." 13 Jahre, um genau zu sein. Manchmal könne sie gar nicht glauben, dass es schon so lange her ist.

Fiona fiel in der zweiten Staffel von Heidi Klums (46) Sendung eher negativ auf. Mit ihrem Temperament und ihrer oft zickigen Art war sie damals eine Einzelkämpferin. Damit gilt sie als die erste richtige GNTM-Zicke. Könnt ihr euch noch an Fionas Auftreten bei "Germany's next Topmodel" erinnern? Nehmt an unserer Umfrage teil!

