Darf Kim Kardashians (39) Tochter etwa tatsächlich bald Gefängnisluft schnuppern? Schon mehrfach hatte es die engagierte Unternehmerin geschafft, unschuldig oder zu streng verurteilte Insassen aus der Haftanstalt zu holen. Der wohl bekannteste Fall war die Begnadigung von Alice Marie Johnson im Juni 2018. Auch zukünftig will der Keeping up with the Kardashians-Star seine Gefängnis-Reform vorantreiben – vielleicht bald in Begleitung? Bei ihrem nächsten Besuch hinter Gittern will North West (6) ihrer Mutter nun beistehen!

In einem Trailer zu ihrer neuen Dokumentation Kim Kardashian West: The Justice Project schilderte die Reality-TV-Darstellerin zuletzt, wie sie ihren Kindern normalerweise von ihren Zellen-Aufenthalten erzähle: "Wenn ich sage, ok Kids, ich muss jetzt ins Gefängnis, dann sagt North immer 'Mama hilft Menschen' und 'Kann ich mitkommen?'" Die Sechsjährige gebe ihrer Mutter zudem immer wieder Nachrichten für einzelne Strafgefangene mit: "Sie ist wirklich sehr mitfühlend!"

In der Show will Kim verschiedene Häftlinge vorstellen und deren mitunter tragische Geschichten erzählen. Besonders in der Kritik steht dabei die US-amerikanische Justiz. Das Format wird ab dem 5. April auf dem Sender Oxygen zu sehen sein.

Getty Images Kim Kardashian in Santa Monica im November 2019

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian, 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian in einer Haftanstalt in Washington

