Sharia Washington und Shaya Tabb können den tragischen Verlust ihres Bruders nicht fassen. Kobe Bryant (✝41) war vor einer Woche mit einem Helikopter verunglückt. Kein Passagier, darunter auch seine Tochter Gianna, überlebte das Unglück. Wie entsetzlich schwer diese Zeit nun für die Familie des NBA-Stars ist, machte bereits seine Frau Vanessa Bryant (37) mit einem Netz-Posting deutlich. Nun haben auch Kobes ältere Schwestern ihr Schweigen gebrochen.

Stellvertretend für Kobes Hinterbliebenen gaben Sharia und Shaya am Freitag ein Statement gegenüber NewsOne ab, in dem es hieß: "Im Namen unserer Familie trauern wir gemeinsam mit Vanessa, Natalia, Bianka und Capri um den Verlust von Kobe und Gianna durch einen so tragischen Unfall." Die gesamte Familie sei am Boden zerstört über den Verlust ihres Bruders und Sohnes sowie Nichte beziehungsweise Enkelin. Sharia und Shaya betonten: "Unser Leben hat sich für immer verändert."

Trotz der großen Trauer um Kobe und Gigi wollen sie in dieser dunklen Zeit aber nicht die weiteren Opfer der Tragödie vergessen: "Unsere Herzen sind bei allen Familien, die am Sonntag ihre Lieben verloren haben", hieß es weiter in der Erklärung. Außerdem bedankten sie sich bei den zahlreichen Fans für ihre Gebete und Beileidsbekundungen.

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant bei der Oscar-Verleihung 2018

Getty Images Kobe Bryant mit seiner Frau Vanessa und den Töchtern Gianna und Natalia, Juni 2010

Getty Images Kobe Bryant bei einem Spiel der Los Angeles Lakers, 2009

