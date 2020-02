Diese beiden bekommen nicht genug voneinander! Kurz nach dem Jahreswechsel sorgte Nikki Bella (36) für süße Neuigkeiten: Sie gab bekannt, dass sie sich im vergangenen Herbst mit ihrem neuen Freund Artem Chigvintsev verlobt hat. Nur wenige Wochen später ließ sie dann die nächste Liebes-Bombe platzen: Sie und ihr Neu-Verlobter erwarten doch tatsächlich schon Nachwuchs! Kein Wunder, dass die beiden momentan im siebten Himmel schweben – und das bewiesen sie nun auch mit süßen Bauchstreichel-Einheiten auf neuen Fotos!

Auf Instagram teilte die werdende Mama ein Pärchenbild: Während Nikki auf dem Schoß des Dancing with the Stars-Tänzers sitzt und mit Sonnenbrille in die Kamera lächelt, fasst ihr ihr Liebster an die wachsende Körpermitte. Zusätzlich zum niedlichen Selfie postete Nikki noch eine Reihe Paparazzi-Aufnahmen, die das Duo kuschelnd auf der Straße zeigten. Immer wieder wandern Artems Hände in Richtung Bauch der Wrestlerin. Dazu schrieb die Sportlerin stolz "Baby Daddy" und setzte ein rotes Herz-Emoji dahinter.

In den Genuss der Schwangerschaft kommen aber nicht nur Nikki und Artem – sondern auch Brie Bella (36), die Zwillingsschwester der 36-Jährigen. Die Geschwister sind tatsächlich gleichzeitig in freudiger Erwartung. "Warte: Zwillinge, die gleichzeitig schwanger sind? Die Leute werden denken, das sei ein Witz", lachte Brie im Gespräch mit People.

Getty Images Nikki Bella und Artem Chigvintsev bei den Nickelodeon Kids' Choice Sports 2019

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella

Getty Images Die Bella-Twins Nikki und Brie

