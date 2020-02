Welch ungewohnter Anblick – Hailey Bieber (23) ganz als Business-Lady! Was ihren Style angeht, scheint die Ehefrau von Justin Bieber (25) äußerst wandelbar zu sein. Ob lässig im aufgeknöpften Oversize-Hemd, sportlich im pinken Jogger oder sexy in gewagter Cut-out-Bluse – das Model beherrscht ganz offensichtlich auch fernab von Fotoshootings jede Rolle perfekt. Hauptsache, die Farben sind satt und prächtig! Nun wurde Hailey in einem Outfit gesichtet, das ziemlich trendverdächtig ist – wenn da nicht die etwas unspektakuläre Farbe wäre.

Paparazzi erwischten die Blondine jetzt, wie sie durch die Straßen von West Hollywood schlenderte. Auf den ersten Blick wirkt ihr Outfit in dezentem Taupe etwas fad und schlicht – immerhin zeigt sich Hailey ansonsten gerne ziemlich mutig in ihrer knalligen Farbauswahl. Auf den zweiten Blick wirkt ihre elegante Kombination aus einem Oversize-Blazer mit farblich abgestimmten Crop-Top, cooler Sonnenbrille und goldenen XXL-Ohrringen aber doch ziemlich trendy.

Für viele Fans mag dieser Look – und vor allem die Farbe – zunächst befremdlich sein, denn die Liebste von Justin ist ansonsten optisch alles andere als dezent. Das bewies sie beispielsweise kurz nach ihrer Hochzeit: In einem lässigen und offenbar sehr bequemen Jogginganzug machte sie Los Angeles unsicher. Das Besondere an diesem Freizeit-Outift: Die grelle, grüne Farbe.

MEGA Hailey Bieber in West Hollywood

Anzeige

MEGA597047_014 Hailey Bieber, Model

Anzeige

ActionPress Hailey Bieber im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de