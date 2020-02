Die Beziehung von Hailey (23) und Justin Bieber (25) nahm rasant Fahrt auf! Nach einigen Dates 2015, wurden sie erst drei Jahre später wirklich ein Paar. Ihre Liebe machten sie im Mai 2018 publik, nur zwei Monate später hielt der "Yummy"-Interpret schon um die Hand des Models an – im Herbst waren sie schließlich verheiratet. Aber was sagten Haileys Eltern Stephen (53) und Kennya Baldwin zu dieser Blitz-Hochzeit?

Das verriet die 23-Jährige in der YouTube-Doku Seasons, in dem es um sie und ihren Mann Justin geht. Nachdem der 25-Jährige ihr einen Antrag gemacht hatte, habe sie ihre Eltern angerufen, erinnerte sie sich zurück: "Und ich sagte: 'Das ist ein Moment, in dem ihr mich davon abhalten müsst, etwas Verrücktes zu tun, wenn ihr denkt, dass dies eine schlechte Idee ist." Sie sei sich zwar sicher gewesen, trotzdem habe sie eine zweite Meinung hören wollen. Die Antwort ihrer Eltern fiel zum Glück positiv aus: "Und sie sagten: 'Ehrlich gesagt, wir glauben, dass das deine Bestimmung ist, und wir wissen, dass es das ist, was du dir wünscht, also vertrauen wir dir.'"

Auch Justin bereut es nicht, so jung unter die Haube gekommen zu sein. "Seit meiner Jugend wollte ich immer verheiratet sein. Ich wollte immer eine Familie. Das war immer ganz oben auf meiner Liste", erzählte er in der Dokumentation. Außerdem sei seine Frau einfach großartig, fügte er hinzu.

Getty Images Hailey Bieber mit ihrem Vater Stephen Baldwin

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei der Premiere von "Justin Bieber: Seasons" im Januar 2020

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber auf ihrer Hochzeit

