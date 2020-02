Wie reagierten Demi Lovatos (27) Eltern auf ihr Coming-out? Erst vor einigen Tagen sprach die Sängerin in einem Interview offen über ihre Sexualität – bei der sie sich selbst nicht festlegen will. So wisse sie nicht, ob sie sich ihre Zukunft mit einem Mann oder einer Frau vorstellt. Demi bezeichnet ihre sexuelle Orientierung daher als fluid. Dieses Detail erfuhr natürlich auch ihre Familie – und wie das genau ablief, plauderte Demi nun in einer Talk-Show aus!

In Andy Cohens (51) Format Radio Andy erzählte die Dunkelhaarige offen, wie ihr Coming-out ablief: "Ich habe meinen Eltern bis 2017 nie offiziell erzählt, dass ich vielleicht mit einer Frau mein Leben verbringen werde." Als Demi dann aber ihren ganzen Mut zusammengenommen und doch mit ihnen über ihre Gefühle gesprochen hat, fiel ihr ein riesiger Stein vom Herzen: "Es war sehr emotional, aber auch wirklich schön. Als ich alles hinter mir hatte, zitterte ich und musste weinen. Ich war total überwältigt. Ich habe unglaubliche Eltern, sie haben mich so toll unterstützt!" schwärmte die 27-Jährige.

Während ihr Vater über diese Nachricht nicht mal überrascht gewesen sei, habe sie sich vor der Reaktion ihrer Mutter zunächst eher gefürchtet: "Meine Mutter war diejenige, bei der ich super nervös war", gab Demi zu. "Aber sie meinte einfach: 'Ich möchte nur, dass du glücklich bist.' Und das war so wunderschön und toll. Ich bin so dankbar."

Instagram / ddlovato Demi Lovato, August 2019

Getty Images Demi Lovato, Februar 2018

Instagram / ddlovato Demi Lovato im August 2019

