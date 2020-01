Demi Lovato (27) spricht mal wieder offen über ihre sexuelle Orientierung! Schon vor zwei Jahren hatte die US-Sängerin in einem Interview offenbart, dass sie sich auch vorstellen könnte, mit einer Frau zusammen zu sein. Liebe sei in ihren Augen nicht abhängig vom Geschlecht. Nun plaudert die Beauty erneut aus dem Nähkästchen und gibt zu: Sie wisse nicht, ob sie in Zukunft einen Mann oder eine Frau lieben werde.

In einem Interview mit Apple Music verriet Demi, dass sie sich im neuen Jahrzehnt "bedeutungsvolle Beziehungen" aufbauen möchte. "Und ich weiß nicht, wie die aussehen werden. Ich weiß nicht einmal, ob ich es mir mit einem Mann oder einer Frau vorstelle." Sie wolle in den nächsten Jahren aber gerne einen Partner finden und eine Familie gründen.

Eine Beziehung zu einer Frau hat die Ex von Austin Wilson bisher noch nicht öffentlich gemacht, allerdings wurde sie 2017 Händchen haltend mit der DJane Lauren Abedini in Disneyland gesichtet. Ob zwischen den beiden wirklich etwas lief, bleibt allerdings bis heute ein Rätsel.

Getty Images Demi Lovato 2018

Backgrid Austin Wilson und Demi Lovato, Studio City, November 2019

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

