Liebevoller Geburtstagsgruß von Jessica Biel (37) an ihren Justin Timberlake (39)! Zwei Monate ist es nun her, dass der "My Love"-Interpret und seine Co-Schauspielerin Alisha Wainwright (30) mit einer heimlichen Fummelei für einen Skandal sorgten. Mithilfe einer Paartherapie wollen Justin und Jessica seitdem aber ihre Ehe retten, heißt es. Und das machen die beiden offenbar mit Erfolg: Die "The Sinner"-Darstellerin veröffentlichte nun tatsächlich einen süßen Geburtstagspost an Justin!

Am Freitag wurde Justin 39 Jahre alt. Anlässlich seines Ehrentages postete Jessica eine Bilderreihe mit gemeinsamen Fotos von sich und ihrem Mann auf Instagram. Darauf zu sehen ist, wie die beiden sich küssen, anlachen und Hand in Hand durch die Gegend schlendern. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den zeitlosesten Mann, den ich kenne. Du wirst älter, ohne wirklich alt zu werden. Wir lieben dich so sehr", kommentierte Jessica ihren Post. Neben dem Geburtstagskind selbst likten bisher 680.000 andere User den Beitrag – Tendenz steigend.

Ob damit die Krisengerüchte endlich Vergangenheit sind? Immerhin ist es Jessicas erstes Posting über Justin seit seinem vermeintlichen Seitensprung. Der Sänger hingegen zeigte sich bereits in den vergangenen Wochen sehr offensiv und verliebt: Er kommentierte immer wieder die Postings seiner Ehefrau.

Instagram / jessicabiel Justin Timberlake und Jessica Biel

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake

PAUS3 / SplashNews.com Jessica Biel und Justin Timberlake bei den Emmy Awards 2018

