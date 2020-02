Offset (28) macht wieder mächtig Trouble! Erst vor Kurzem sorgte der Rapper mit dieser Schlagzeile für Furore: Der Partner von Cardi B (27) wurde wegen vermeintlichen Waffenbesitzes in einem Shopping-Parkhaus in Polizeigewahrsam genommen – ein Haftbefehl soll aber nicht vorliegen. Nun sorgte der 28-Jährige aber wieder für Aufsehen: Am Donnerstagabend geriet er beim Feiern mit seiner Freundin in eine Prügelei!

Das Super-Bowl-Wochenende starteten Offset und Cardi im Stripclub Booby Trap On The River in Miami. Nach einer langen Partynacht soll es gegen drei Uhr morgens dann zu dem Zwischenfall gekommen sein: Laut TMZ habe ein unbekannter Gast plötzlich Cardi mit Champagner übergossen. Ein absolutes No-Go für Offset! Mehrere Augenzeugen berichteten später, dass der Musiker sich danach sofort auf die Suche nach dem Übeltäter begeben habe und ihn angriff – er soll erst aufgehört haben, als die Polizei dazwischen gegangen sei.

Bei den Vorfällen diese Woche handelte es sich nicht um die ersten Konflikte des Musikers mit der Polizei. So wurde er unter anderem von einem Juwelier wegen unbezahlter Rechnungen verklagt. Für umgerechnet rund 98.000 Euro soll der "Red Room"-Interpret sich angeblich mit Schmuck eingedeckt haben. Von diesen soll er bis heute jedoch nur einen Teil, nämlich im Wert von 56.000 Euro auch bezahlt haben.

