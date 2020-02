Was für ein sympathisches Duo! Es sind nur noch wenige Stunden, bis Shakira (42) und Jennifer Lopez (50) für ordentlich Stimmung beim Super Bowl sorgen werden. Die beiden Power-Ladys arbeiten schon seit Monaten an ihrer Performance für die Halftime-Show am 2. Februar – und das hat sie scheinbar auch als Freundinnen noch enger zusammengeschweißt. Obwohl die beiden in Sachen Entertainmentpotenzial absolut gleichauf liegen, könnten sie in Sachen Alltags-Styling unterschiedlicher nicht sein: Während J.Lo auf der Super-Bowl-Pressekonferenz gewohnt schick erschien, ging die Kolumbianerin die Veranstaltung deutlich lässiger an!

Am Donnerstag nahmen die beiden Popstars auf der Bühne des Hilton Miami Downtown Platz, um sich den Fragen der Journalisten zu stellen. Was bei diesem Anblick besonders auffiel: Der modische Kontrast zwischen den beiden könnte wohl kaum deutlicher sein! Die Verlobte von Alex Rodriguez (44) trug einen eleganten und gleichzeitig sexy weißen Zweiteiler – das Oberteil war bauchfrei und betonte vorteilhaft ihr Dekolleté. Shakira hingegen entschied sich für ein weites Band-Shirt, eine Röhrenjeans mit Löchern am Knie und coolen weißen Boots.

Man darf also gespannt sein, ob ihre Outfits auf der ganz großen Bühne am Sonntag stiltechnisch ein bisschen besser harmonieren. Was aber gewiss ist – Shakira und J.Lo sind heiß auf ihren Auftritt und haben sich dafür so einiges überlegt: "Es wird eine großartige Show. Was kann ich euch sonst noch sagen? Wir versuchen, es zum besten Super Bowl aller Zeiten zu machen", schwärmte Jennifer erst kürzlich im Interview mit Entertainment Tonight.

Getty Images Shakira und Jennifer Lopez im Januar 2020

Getty Images Sängerin Shakira

