Erfolgreiche Geschäftsfrau und liebevolle Mama: Kim Kardashian (39) schafft tatsächlich beides! Seit Jahren gehört sie zu den einflussreichsten Unternehmerinnen der Welt. Bei Keeping up with the Kardashians gibt sie ihren Fans einen kleinen Einblick in ihr aufregendes Leben. Auch die Familie, ihren Mann Kanye West (42) und ihre vier Kinder Saint (4), Psalm, North (6) und Chicago (2) versucht sie dabei nicht zu kurz kommen zu lassen. Doch wie kriegt Kim Arbeit und Kids so einfach unter einen Hut?

Gegenüber Us Weekly offenbarte die 39-Jährige, dass sie ihren Zeitplan ziemlich geändert habe. Morgens würde sie sich um ihre Sprösslinge kümmern und erst arbeiten, sobald die Kleinen aus dem Haus sind. Beim gemeinsamen Abendessen sei die Vollblut-Mutter ebenfalls mit dabei. Jedoch würde sie dafür mittlerweile auf sämtliche öffentlichen Events und Freizeit-Aktionen mit ihren Bekannten verzichten. "Ich bin mit all meinen Freunden, mit denen ich schon ewig befreundet bin, bestens befreundet. Sie verstehen das. Ich mache den Zusatz-Kram nicht – und das ist für mich in Ordnung", gab Kim offen preis.

Doch das sei noch längst nicht alles, wofür die Beauty ihre Prioritäten geändert habe. Zwei Dinge, die ihr ebenfalls wichtiger geworden sind: Romantische Date-Nights mit ihrem Kanye und Urlaub mit der ganzen Familie. "Ich nehme mir diese Zeit auf jeden Fall frei", versicherte sie. Hättet ihr gedacht, dass Kim für mehr Zeit mit ihrer Familienbande auf ihre Freunde verzichtet? Stimmt in unserer Umfrage ab!

