Khloe Kardashian (35) begeistert mit ihrem trendigen Streetstyle! Die Kardashian-Jenner-Familie gibt in Sachen Fashion den Ton an. Egal, ob auf dem Red Carpet oder einfach legere im Alltag – Kourtney (40), Kylie (22) und Co. sorgen immer wieder für einen Hingucker. Und auch Khloe kleidet sich gerne extravagant und schmückt sich mit sündhaft teuren Accessoires. Am vergangenen Dienstag perfektionierte sie bei einem Ausflug in der Stadt einen stylishen Business-Look!

Khloe wurde auf dem Weg zu ihrem Auto in Calabasas von Paparazzi abgelichtet und lächelte dabei entspannt in die Kamera. Bei ihrer Kleiderwahl setzte die 35-Jährige obenrum auf schick und unten auf sportlich: Ihr Blazer-Kleid mit Nadelstreifen und Wickel-Optik kombinierte sie mit weißen Sneakers. Das Outfit hatte sie mit einer dunkelgrünen Tasche im Schlangen-Design und einer großen Sonnenbrille abgerundet.

Dass der Blazer-Look bei den Stars hoch im Kurs ist, hatten sie 2019 bei allerhand Gelegenheiten bewiesen. Zum Beispiel hatte Taylor Swift (30) bei den MTV Video Music Awards im August ein kunterbuntes Dress von Versace getragen, kombiniert mit Overknee-Stiefeln von Christian Louboutin.

