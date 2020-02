So bringt Blake Lively (32) ihren Job und ihre Mutterrolle unter einen Hut! Die Schauspielerin hat alle Hände voll zu tun: Sie wurde im vergangenen August nicht nur zum dritten Mal Mama – sie ist aktuell auch für ihren neuen Film "The Rhythm Section" auf Promo-Tour. Doch wie versorgt die Hollywood-Beauty ihren Säugling in der Zeit? Blake pumpt unterwegs ganz einfach ihre Muttermilch ab!

Wie aus der Instagram-Story der Blondine hervorgeht, war die 32-Jährige nun unter anderem bei Jimmy Fallon (45) und "Good Morning America" zu Gast. Trotz des vollen Terminkalenders musste ihr Baby aber nicht auf seine Milch verzichten: Die Frau von Ryan Reynolds (43) fängt sie nämlich extra mit einer Milchpumpe auf. Das bewies sie mit einem Foto, auf dem sie das praktische Gerät benutzt!

Nur unbeschwert ist das Leben mit drei Kindern für Blake aber offenbar nicht! In der Show Good Morning America verriet die Schönheit am Dienstag: "Es ist, als wäre man von zwei auf 3.000 Kinder gekommen. Wir haben echt viele Kinder. Es ist wirklich verrückt – wir sind zahlenmäßig unterlegen, das ist viel."

Instagram / blakelively Blake Livelys Brustpumpe

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively in New York im Mai 2019

Getty Images Blake Lively in New York im Januar 2020

