In welchem Look präsentiert sich Herzogin Kate (38) in diesem Jahr bei den British Academy Film Awards? Die royale Beauty beweist immer wieder ihren guten Modegeschmack: Im vergangenen Jahr putzte sie sich für die Preisverleihung, die das britische Pendant zu den Oscars ist, ganz besonders heraus und trug ein schwanenweißes Kleid! Ob sie sich am kommenden Sonntag ein zweites Mal in dem Look zeigt? Denn das Motto der Veranstaltung lautet dieses Mal Nachhaltigkeit!

Dem London College of Fashion zufolge, gibt es 2020 einen Dresscode, an dem sich selbst die royalen Gäste halten sollen! In einem Styleguide wird genaustens erklärt, worauf geachtet werden soll: "In dieser Saison strengen sich die BAFTA mehr denn je an, die Nachhaltigkeit bei der Preisverleihungen zu berücksichtigen, und laden auch die Gäste dazu ein, sich 'nachhaltig zu kleiden'." Der Veranstalter fordert dazu auf, Kleider zu recyceln oder auszuleihen, statt sich in der neusten Mode zu präsentieren.

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Kate erneut in demselben Dress zeigt: Tatsächlich griff die Frau von Prinz William (37) schon häufiger auf ein Outfit zurück, in dem man sie schon einmal sah: Bei einem Besuch des Imperial War Museums im Jahr 2018 war die Dreifach-Mama in ein blaues Kleid geschlüpft, das sie schon 2016 bei ihrem offiziellen Staatsbesuch in Kanada getragen hatte.

