Hailey Bieber (23) spricht erstmals über ihren Schönheitsmakel! Wo auch immer die Ehefrau von Justin Bieber (25) auftaucht, ist sie stets von Kopf bis Fuß gestylt. Selbst zum Einkaufen geht das Model nur im Designer-Teil. Dabei ist kaum zu glauben, dass Hailey gar nicht so perfekt ist: Die Laufsteg-Schönheit hat einen krummen Finger. Diese Fehlbildung zeigte sie nun ganz ungeniert ihrer Community und verriet dabei, welcher Krankheit das geschuldet ist!

"Okay, lasst uns mal über meinen kleinen Finger sprechen. Ich mache mich schon ewig über meine Finger lustig, also kann ich genauso gut allen anderen sagen, warum sie so krumm und unheimlich sind", schrieb Hailey in ihrer Instagram-Story zu einem Foto von ihrer Hand, auf dem neben perfekt lackierten Nägeln und funkelndem Ehering vor allem Haileys leicht deformierter kleiner Finger auffällt. Danach veröffentlichte sie einen Wikipedia-Auszug über die genetische Störung Ektrodaktylie und erklärte, dass dies der Grund für die Verformung sei. Bei der Erkrankung handelt es sich um eine angeborene Fehlbildung des Hand- oder Fußskeletts.

Offenbar musste Hailey sich in der Vergangenheit so einige Kommentare über ihren Finger anhören. Denn weiter schrieb die 23-Jährige: "Ihr könnt jetzt also aufhören, mich zu fragen, was mit meinem kleinen Finger nicht stimmt!" Außerdem bat sie die Menschen darum, sie nicht weiter deshalb zu verspotten.

Actionpress/ Backgrid Hailey Bieber, Januar 2020

Instagram / haileybieber Hailey Biebers Hand

Actionpress/ Sipa Press Hailey Bieber bei der "Justin Bieber: Seasons"-Premiere

